Kadın futbolda Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kadın futbolda Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi
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03 Mart 2024 16:10
Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray ile Gürkan Çavdar'ın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 53 puana yükselirken, Trabzonspor 24 puana ulaştı. Haftaya lider giren Galatasaray, Trabzonspor'a puan kaybetmesine karşın takipçisi Fenerbahçe'nin de Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilmesi sebebiyle liderliğini korumayı bildi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Ataşehir Belediyesi'ne konuk olurken Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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