Kadın futbolda Galatasaray ile Trabzonspor yenişemedi

Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 22. haftasında Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray ile Gürkan Çavdar'ın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray 53 puana yükselirken, Trabzonspor 24 puana ulaştı. Haftaya lider giren Galatasaray, Trabzonspor'a puan kaybetmesine karşın takipçisi Fenerbahçe'nin de Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilmesi sebebiyle liderliğini korumayı bildi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Ataşehir Belediyesi'ne konuk olurken Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.





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