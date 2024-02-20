Kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ağrı ve Uludağ'a tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sporcular için Ağrı ve Uludağ tırmanışları düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı tırmanışı 4-9 Mart'ta, Uludağ tırmanışı ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Ağrı Dağı için 10, Uludağ için ise 25 sporcu kontenjanı belirlendi.
Tırmanışlara katılmak isteyen kadın dağcılar, 26 Şubat'a kadar "dağcılık yönetim sistemi" üzerinden başvurabilecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı tırmanışı 4-9 Mart'ta, Uludağ tırmanışı ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Ağrı Dağı için 10, Uludağ için ise 25 sporcu kontenjanı belirlendi.
Tırmanışlara katılmak isteyen kadın dağcılar, 26 Şubat'a kadar "dağcılık yönetim sistemi" üzerinden başvurabilecek.
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