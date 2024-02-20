Kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ağrı ve Uludağ'a tırmanacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sporcular için Ağrı ve Uludağ tırmanışları organize edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın dağcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Ağrı ve Uludağ'a tırmanacak
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20 Şubat 2024 16:15
Türkiye Dağcılık Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sporcular için Ağrı ve Uludağ tırmanışları düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ağrı Dağı tırmanışı 4-9 Mart'ta, Uludağ tırmanışı ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Ağrı Dağı için 10, Uludağ için ise 25 sporcu kontenjanı belirlendi.

Tırmanışlara katılmak isteyen kadın dağcılar, 26 Şubat'a kadar "dağcılık yönetim sistemi" üzerinden başvurabilecek.

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