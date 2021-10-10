Kadın belediye çalışanları farkındalık için sahada

Mersin'de kadın belediye çalışanları farkındalık için halı saha turnuvasına katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın belediye çalışanları farkındalık için sahada
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10 Ekim 2021 15:10
Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Futbol Turnuvası'na" katılan kadın çalışanlar, farkındalık oluşturmak için halı sahada futbol oynadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadın çalışanları "kadınlar futboldan anlamaz" algısını yıkmak ve kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak amacıyla turnuvaya katıldı.

"Hanedan", "Bordo Bereliler", "Kaplanlar" ve "Ateş Böcekleri" adlı takımlarıyla turnuvada yer alan kadınlar, açılış maçı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye çalışanı Elif Kestek, kadınların futbolda da başarılı olabileceğini belirterek, "Toplumumuzda, futbolu sadece erkekler oynar, gibi bir algı var maalesef. 'Kadınlar da bunu başarabilir' dedik ve bunu bugün göstereceğiz. Bu turnuvayı aslında kadına yönelik şiddete son verilmesi noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik." ifadelerini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli otobüs şoförü Sultan Yıldırım da "kadın futboldan anlamaz" algısına, karşı olduğunu kaydederek, "Kadınlar en zor görev olan anneliği yaptıktan sonra otobüsü, uçağı sürdükten sonra bu bizim için çok kolay. Zaten biz otobüs şoförü olduğumuz için bir de futbola girince, 'otobüsü kullandıktan sonra futbol oynaması sizin için çok basit' diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

18 takımın mücadele edeceği turnuva, 26 Kasım'a kadar sürecek.


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