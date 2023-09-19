Kadın Basketbol EURO 2025 Elemeleri'nde gruplar belli oldu!

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminin ardından A Kadın Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadın Basketbol EURO 2025 Elemeleri'nde gruplar belli oldu!
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19 Eylül 2023 15:39
Son güncelleme 19 Eylül 2023 15:43
İsviçre'de yer alan House of Basketball'da gerçekleşen FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekiminin ardından A Kadın Milli Takımımızın rakipleri belli oldu.

Gerçekleştirilen kura çekimine 2. torbadan katılan A Kadın Milli Takımımız, F Grubu'nda yer alırken, Slovakya, Romanya ve İzlanda ile eşleşti.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar Kasım 2023, Şubat 2024 ve Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan tüm takımlar FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Bununla birlikte gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde organize edilecek.

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