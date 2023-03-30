Kadıköy'de sahaya çıkacak 10 'Kartal' belli

Hadziahmetovic, Gedson ve Salih Uçan ile baskı yaparak oyunun kontrolünü almak isteyen Güneş, beklere de büyük önem veriyor. Tayyip Talha'nın sakatlığı geçmezse Colley'nin partneri Saiss olacak

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de sahaya çıkacak 10 'Kartal' belli
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30 Mart 2023 09:54
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi teknik ekip sadece sağ stopere odaklanmış durumda. Kadrodaki 10 oyuncunun yeri ve görevi belli.

Şenol Güneş, maçın kilidini kanatlarda değil merkezde görüyor. Fenerbahçe'nin üçlü orta saha kurgusuyla maça çıkması beklenirken, rakibine aynı şekilde karşılık verecek olan siyahbeyazlılar, oyunun üstünlüğünü bu bölgede ele geçirmek için planlar yapıyor.

Hadziahmetovic, Gedson ve Salih ile baskı yaparak kontrolü almak isteyen Güneş'in, beklere de ayrıca önem verdiği ifade edildi.

SAISS SON 3 MÜSABAKADA YEDEKTİ

Tayyip Talha Sanuç'un İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlık henüz tam olarak geçmedi.

Önceki gün antrenmana çıkmayan başarılı stoperin, derbide oynayıp oynamayacağı belli değil. Şenol Güneş, Tayyip Talha forma giyemezse, yerine Romain Saiss'i sahaya sürüp, Colley ile partner yapacak.

Faslı stoper, ara transferde Gambiyalı oyuncunun kadroya dahil edilmesinin ardından son 3 maça da yedek başlamıştı. 

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