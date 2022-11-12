Kadıköy'de penaltı kararı

Fenerbahçe, Giresunspor ile oynadığı maçta 18. dakikada penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Kadıköy'de penaltı kararı
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12 Kasım 2022 17:25
Fenerbahçe, Giresunspor ile oynadığı maçta 18. dakikada penaltı kazandı.

Bu dakikada topu sağ kanattan alan Ferdi Kadıoğlu, rakiplerini ekarte ettikten sonra ceza sahasına girdiği anda yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia topu ağlara gönderdi.

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