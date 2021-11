❌33' İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'nin geçen sezondan bu yana Süper Lig'de toplam 26 şutu direkten döndü.⚽️❌



Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona erdi.Fenerbahçe, 33. dakikada İrfan Can Kahveci ile sarı lacivertli takım adına bu sezonun ilk penaltı vuruşundan faydalanamadı.Kayserispor, 39. dakikada Dimitrios Kolovetsios ile öne geçti. Kayserispor'un ikinci golü 61. dakikada Mario Gavranovic'ten geldi. Fenerbahçe, 85. dakikada Miha Zajc ile farkı 1'e indirdi.Fenerbahçe, 90+6. dakikada ikinci kez penaltı kazandı. Mesut Özil, 90+9'da penaltıyı gole çevirdi.Fenerbahçe bu beraberlikle birlikte puanını 20'ye yükseltti. Sarı lacivertliler, ilk sıradaki Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Kayserispor ise puanını 15'e yükseltti.Fenerbahçe, milli aradan sonra Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise Göztepe'yi konuk edecek.1- (30) Trabzonspor2- (23) Hatayspor3- (23) Konyaspor4- (21) Galatasaray5- (21) Alanyaspor6- (20) Beşiktaş7- (20) FenerbahçeSpor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine de Nazım Sangare'ye görev verdi.Tecrübeli teknik adam, Yukatel Kayserispor karşısında kalede Berke Özer'i oynatırken, üçlü savunmasını Attila Szalai, Kim Min-jae ve Marcel Tisserand'dan kurdu. Orta sahada Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer'e şans veren Pereira, kanatlarda ise Nazım Sangare ile Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi.53 yaşındaki çalıştırıcı, forvet hattında ise İrfan Can Kahveci'nin önünde Mergim Berisha'dan gol bekledi.Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo ve Filip Novak ise Vitor Pereira'dan forma bekledi.Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemedi.Sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo da mücadelede takımını yalnız bıraktı.Fenerbahçe'de sakatlıkları sona eren Mesut Özil ile Serdar Aziz, Yukatel Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer aldı.En son ligde 24 Ekim tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde kadroda yer alan Mesut, sakatlığı sebebiyle İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp maçlarını kaçırmıştı.Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise 5 maç sonra formasına kavuştu. En son ligde 3 Ekim'de oynanan Kasımpaşa maçında görev alan Serdar, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Royal Antwerp mücadelelerinde takımını yalnız bırakmıştı.Fenerbahçe mücadeleye tempolu başladı. Kayserispor'a karşı ön alanda kaybettiği toplar sonrası da yoğun pres yapan sarı lacvertliler, atak devamlılığını sağladı. Konuk ekip ise özellikle Ferdi ve Szalai'nin arkasına Emrah Başsan'ı kaçırmaya çalışarak hücum etti.Kayserispor'un merkezi kapatması nedeniyle ortalar ve ceza sahası dışı şutlarla golü arayan Fenerbahçe, 30. dakikada penaltı kazandı.Gustavo Campanharo'nun, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.Topun başına gelen İrfan Can Kahveci, topu direğe nişanladı ve sarı lacivertliler öne geçme fırsatını değerlendiremedi.Kayserispor, 39. dakikada Fenerbahçe kalesine ilk isabetli şutunu attı ve golü de buldu.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Emrah Başsan'ın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Dimitrios Kolovetsios kale önünden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçe, devrenin sonunda beraberlik için baskı kursa da sonuç alamadı ve ilk yarıyı konuk ekip Kayserispor 1-0'lık üstünlükle kapattı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ikinci yarıya üç değişiklikle başladı. Max Meyer, Attila Szalai ve Nazım Sangare oyundan çıkarken Dimitris Pelkas, Filip Novak ve Serdar Dursun oyuna girdi.Fenerbahçe, bu değişiklikler sonrası 4-2-3-1 taktiğine geçiş yaptı ve bu sezon ilk kez 4'lü savunmayla oynadı.Ev sahibi ekip, 52. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın, ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un kafa vuruşu direkten auta gitti.Bu atağın dönüşünde Kayserispor, ikinci golü buldu. Hızlı gelişen atakta Kemen, Emrah Başsan ve Gavranovic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Gavranovic, kale önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.Fenerbahçeli taraftarlar, bu golden sonra önce alkışla protestolara başladı. Ardından ıslıklamalar geldi ve tribünlerden 'Yönetim istifa' tezahüratları yükseldi.69. dakikada Fenerbahçe'nin 3. kez bir şutu direkten döndü. Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top üst kale direğinden geri geldi.2-0'dan sonra Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci yerine Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu yerine Muhammed Gümüşkaya oyuna girdi.78. dakikada Fenerbahçe'nin bir şutu daha direkten döndü. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berisha'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top üst kale direğinden geri geldi.Fenerbahçe maçın son bölümünde oyuna tutunmak için baskısını devam ettirdi. Miha Zajc, 85. dakikada farkı 1'e indiren golü attı. Ceza yayı üstünde Serdar Dursun ile duvar pası yapan Sloven oyuncu, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.Fenerbahçe, maçın son bölümünde skoru eşitlemek için büyük baskı kurdu. 90+6'da kazanılan penaltıyı Mesut Özil, 90+9'da gole çevirdi ve maç 2-2 sona erdi.7. dakikada Thiam'ın savunma arkası pasına hareketlenen Gavranovic, kaleci Berke ve savunmacı Min-jae'nin anlaşmazlığından faydalanarak topla buluştu. Meşin yuvarlağı ayağından açan Gavranovic'in dar açıdan şutunda top yan filelerde kaldı.25. dakikada Emrah Başsan'ın rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının gerisinden Kemen'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.32. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 33. dakikada topun başına geçen İrfan Can'ın şutunda top direkten oyun alanına geldi.52. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın rakip yarı sahanın ortalarından sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası civarından topa ayak koyan Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.68. dakikada hücum yönünün solundan ceza sahası dışından Mert Hakan Yandaş'ın şutunda kalecinin parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü.75. dakikada sağdan Tisserand'ın ortasına penaltı noktası civarında yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.78. dakikada Berisha'nın ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.86. dakikada sağdan Tisserand'ın yerden ortasına altıpas içinde ayak koyan Pelkas'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.90+8. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Berisha, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt çakır, VAR'dan gelen uyarıyla penaltıya hükmetti.: Ülker: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun: Berke Özer, Szalai (Dk. 46 Novak), Min-jae, Tiserand, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare (Dk. 46 Serdar Dursun), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 69 Mesut Özil), Meyer (Dk. 46 Pelkas), İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Muhammed Gümüşkaya), Berisha: Lung, Ramazan Civelek, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim Akdağ, Campanharo (Dk. 90+2 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 80 Mustafa Pektemek), Kemen, Thiam (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Gavranovic (Dk. 66 Cardoso): Dk. 39 Kolovetsios, Dk. 61 Gavranovic (Yukatel Kayserispor), Dk. 85 Zajc, Dk. 90+9 Mesut Özil (Penaltıdan) (Fenerbahçe)Dk. 90+8 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)