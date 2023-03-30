Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk hafta maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Süper Lig'de gözler pazar günü iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbiye çevrildi. 1 maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe için de 49 puanla ezeli rakiplerini takip eden Beşiktaş için de dev karşılaşmadan alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Ülker Stadı'ndaki bu kritik mücadelede gözler özellikle son dönemdeki formları ile dikkat çeken golcülerde olacak.



ENNER VALENCIA 6'DA 6 YAPIP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle krallık yarışının zirvesinde yer alan Enner Valencia takımını sırtlıyor. Öyle ki Ekvadorlu yıldız 21 lig maçında 25 kez sevinç yaşarken çıktığı son 5 maçında tamamında golünü atmayı başardı. Duble yaptığı Alanyaspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Valencia'yı sarı lacivertliler, milli arada yoğun bir tedavi programıyla derbiyle yetiştirmeye çalışıyor. Yıldız futbolcu da hem 6'da 6 yapma hem de Beşiktaş'a karşı gol atamama şanssızlığına son vermek için pazar sahada olmak istiyor.



ABOUBAKAR TUTUK BAŞLADI, SONRA BİR AÇILDI PİR AÇILDI



Beşiktaş'ta ise yeniden takıma dönen Vincent Aboubakar siyah beyazlı takımdaki 3. dönemine tutuk başlasa da bir açıldı pir açıldı. Kamerunlu futbolcu ilk 4 maçında skor katkısı sağlayamasa da son 3 karşılaşmanın tamamında gol atıp, 1 de asist yaptı. Eski partneri ile yeniden uyum yakalayan Cenk Tosun da son İstanbulspor maçında takımının açılış golünü atarken Aboubakar'ın golünde de asisti yapan isimdi. Cenk de Fenerbahçe maçlarındaki gol özlemine Kadıköy'de oynanacak dev maçta nokta koymayı hedefliyor.



0- Süper Lig'de gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan Enner Valencia, Beşiktaş'a rakip olduğu 4 Süper Lig karşılaşmasında gol atamadı. (5 şut)



3- Beşiktaş santrforu Aboubakar'ın Süper Lig'de en fazla gol attığı takım F.Bahçe. Kamerunlu yıldız Kanarya'nın ağlarını 3 kez havalandırdı.



0- Cenk Tosun, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye karşı 6'sı ligde, 1 kupada olmak üzere 7 maçta rakip olurken bu karşılaşmada gol atamadı.



29- Enner Valencia, Alex'i (28; 2010-11) geçerek F.Bahçe tarihinde bir sezonda en fazla resmi maç golü atan yabancı oyuncu oldu.



4- Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı 4 maça çıkarken bu mücadelelerin hiçbirini kaybetmedi. Bu seride 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı.



10- Beşiktaş formasıyla 172 maça çıkan ve 80 kez ağları havalandıran Cenk siyah beyazlı kulübün tarihinde en golcü 10. oyuncu olarak yerini aldı





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