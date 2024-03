Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile İbrahim Üzülmez'in yönetimindeki Pendikspor karşı karşıya geldi.Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarsını 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe'nin gollerini 59. dakikada Mert Hakan Yandaş, 87. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi, 90+4'te Ferdi Kadıoğlu ve 90+9'da İrfan Can Kahveci kaydetti.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 76'ya yükseltirken, Pendikspor 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken, Pendikspor evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Union Saint-Gilloise maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2'si zorunlu 6 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü'yü sakatlığı, İsmail Yüksek'i ise cezası nedeniyle kadroya alamadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, Brigt Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi ise yedek soyundurdu.İsmail Kartal, bu isimlerin yerine ise Mert Müldür, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu 11'de değerlendirdi.Pendikspor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'dan kurdu. Orta sahakada Rade Krunic ve Fred Rodrigues yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic şans buldu. Kartal, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Sebastian Syzmanski, Muhammet Zeki Dursun, Sedar Dursun ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan faydalanamadı.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao ve Joshua King kadroda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra ağrıları bulunan Leonardo Bonucci de kadroya alınmadı.Fenerbahçe'nin Hollandalı genç oyuncusu Jayden Oosterwolde, müsabakaya stoper pozisyonunda başladı.Sezon başından beri hem sol bekte hem de stoperde etkili bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, Union Saint-Gilloise maçına sol bekte başlamış ve Çağlar'ın yaşadığı sakatlığın ardından mücadelenin kalan bölümünde stoper oynamıştı.Savunmadaki performansıyla yine dikkatleri üzerine çeken Oosterwolde, takımının 2. golüne de imza atmayı başarmıştı.Teknik direktör İsmail Kartal, stoper oyuncusu Alexander Djiku'yu yedek soyundurduğu Pendikspor maçında, bu bölgede Oosterwolde'ye görev verdi.Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor maçının kadrosuna dahil edildi.Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalarını bireysel sürdüren milli oyuncu, son idmanda ise takımla çalışmıştı.Teknik direktör İsmail Kartal, tecrübeli oyuncuyu önemli müsabakada yedek soyundurdu.Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic, 2 maç aranın ardından ilk 11'e geri döndü.Transferi uzun süre konuşulan ve kadroya katıldıktan sonra performansıyla eleştiriler alan Krunic, Hatayspor ve Union Saint-Gilloise maçlarında yedek kalmıştı.İlk 11'deki son maçını Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşısında oynayan Krunic, Pendikspor müsabakasına da 11'de başladı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.Montella'ya, yardımcı antrenör Selçuk Şahin ve atletik performans antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti.Maçın 4. dakikasında Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Cengiz Ünder'in direkt kaleye gönderdiği top yan ağlarda kaldı.Maçın 15. dakikasında Mert Müldür, 18. dakikasında Jayden Oosterwolde ve 26. dakikasında Edin Dzeko ile Pendikspor kalecisi Erdem Canpolat sarı kart gördü ve maçın ilk bölümünde oyun sık sık durdu.Maçın 30. dakikasında Pendikspor, Halil Akbunar'ın golüyle durumu 1-0'a getirdi. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada topa kafa uzatan Halil Akbunar, takımını 1-0 öne geçirdi.Maçın 32. dakikasında rakip ceza alanında yaşanan hava topu mücadelesinde yerde kalan Edin Dzeko'nun kaşı açıldı. Tedavinin ardından oyuna devam eden Dzeko'nun kafasına bir bandaj sarıldı.Maçın sık sık durması sebebiyle ilk devrenin sonuna 11 dakika ilave edildi ancak uzatmalarda da oyunun durması sebebiyle ilk yarıda 14 dakika uzatma oynandı.Fenerbahçe - Pendikspor maçında ilk yarının son anlarında Edin Dzeko penaltı bekledi.Maçın uzatma anlarında topsuz alanda ceza alanına hareketlenmek isteyen Dzeko, Welinton ile girdiği mücadelede penaltı bekledi. Devam kararı veren hakem Kadir Sağlam, VAR ile görüştüğünü ifade etti ancak VAR'dan herhangi bir inceleme uyarısı gelmemesi üzerine oyun devam etti.Maçın 59. dakikasında kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan Yandaş, uzak köşeye inanılmaz bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle 2 haftadır forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, maçın 61. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu.Maçın 71. dakikasında Pendikspor 10 kişi kaldı. Sol çaprazda Edin Dzeko'yu düşüren Welinton, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Maçın 71. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mert Hakan'ın sol çaprazdan yaptığı ortaya kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.Fenerbahçe - Pendikspor maçının 85. dakikasında Fenerbahçe, VAR'dan gelen uyarıyla penaltı kazandı.Ceza alanı çevresinde Badou N'Diaye'nin müdahalesi ile yerde kalan İrfan Can'ın lehine faul düdüğü çalan hakem Kadir Sağlam, VAR hakemi Alper Çetin'den gelen uyarı üzerine pozisyonun ceza alanı içinde olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada durumu 2-1'e getirdi.90+1'de yaptığı faul sebebiyle sarı kart gören Pendikspor oyuncusu Arnaud Lusamba, kararı alkışlaması sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.Maçın 90+4. dakikasında Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle durumu 3-1'e getirdi. Ferdi, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü attı.Maçın 90+6. dakikasında Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, yaptığı itirazlar üzerine direkt kırmızı kartla saha dışına alındı.Maçın 90+9. dakikasında Fenerbahçe durumu 4-1'e getirdi. Sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert vurunda top ağlarla buluştu.İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ve Pendiksporlu futbolcuların sık sık yerde kalması üzerine birçok kez durmak zorunda kalan ilk devre, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.57. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat topu direk dibinde kornere çeldi.69. dakikada Mert Hakan'ın soldan kullandığı kornerde kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, Dzeko'nun önünde kaldı. Deneyimli oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest atışta Krunic'in ön direkte kafasının arkasıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Atağında devamında Fred'in altıpasın sağından çıkardığı sert şutta topa savunma müdahale etti.75. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ortasında, arka direkte Batshuayi'nin kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat topu kornere çeldi.Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrıldı.ÜlkerKadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş ElbilLivakovic, Mert Müldür (Dk. 46 Osayi-Samuel), Serdar Aziz, Oosterwolde (Dk. 46 Djiku), Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder (Dk. 61 İrfan Can Kahveci), Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Batshuayi), Tadic, Dzeko (Dk. 90+2 Szymanski)Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan Kaya (Dk. 63 Çekiçi), Thiam (Dk. 81 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 74 Berkay Sülüngöz), Umut Nayir (Dk. 81 Rassoul)Dk. 30 Halil Akbunar (Pendikspor), Dk. 59 Mert Hakan Yandaş, Dk. 87 Batshuayi (Penaltıdan), Dk. 90+5 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+9 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)Dk. 71 Welinton, Dk. 90+1 Lusamba, Dk. 90+6 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör) (Siltaş Yapı Pendikspor)Dk. 15 Mert Müldür, Dk. 19 Oosterwolde, Dk. 26 Dzeko, Dk. 45+11 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 88 İrfan Can Eğribayat (Yedek kulübesinde), Dk. 90+7 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 26 Erdem Canpolat, Dk. 45+2 Halil Akbunar, Dk. 54 Ndiaye, Dk. 90+4 Sequeira (Siltaş Yapı Pendikspor)