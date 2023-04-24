Kadıköy'de dikkat çeken tablo: 3'te 0!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son 3 sırasında bulunan takımlara karşı Kadıköy'de 8 puan kaybetti.



⭕️3-3 Ümraniyespor

❌1-2 Giresunspor

⭕️3-3 İstanbulspor pic.twitter.com/ACrhuxe2iL



— Sporx (@sporx) April 24, 2023

İstanbulspor ile iç sahada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı Kadıköy'de iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.Sarı-lacivertliler, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.Fenerbahçe, söz konusu seride Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi, sahasında Giresunspor'a ise 2-1'lik skorla kaybetti.Öte yandan Fenerbahçe, ligde iç sahada ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da 4-2 mağlup oldu.