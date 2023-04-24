Kadıköy'de dikkat çeken tablo: 3'te 0!

Fenerbahçe, ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahadaki maçlarını kazanamadı. Sarı-lacivertliler, Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Giresunspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de dikkat çeken tablo: 3'te 0!
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24 Nisan 2023 23:29
İstanbulspor ile iç sahada 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı Kadıköy'de iç sahada aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Sarı-lacivertliler, şu anda ligin son 3 sırasında yer alan takımlara karşı iç sahada oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Fenerbahçe, söz konusu seride Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Jorge Jesus'un ekibi, sahasında Giresunspor'a ise 2-1'lik skorla kaybetti.

DERBİ DE KAZANAMADI

Öte yandan Fenerbahçe, ligde iç sahada ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı da kazanamadı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş karşısında da  4-2 mağlup oldu.

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