Kadıköy'de büyük hata: İrfan Can!

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor karşılaşmasında büyük bir hata yaptı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can, 25. dakikada gelen topta sağ kanattaki Djiku'yu düşündü.
İrfan Can'ın bu topu Balotelli'de kaldı. İtalyan futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Kadıköy'de tribünler, gol sonrası İrfan Can'a destek verdi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can, 25. dakikada gelen topta sağ kanattaki Djiku'yu düşündü.
İrfan Can'ın bu topu Balotelli'de kaldı. İtalyan futbolcu, topu ağlara gönderdi.
Kadıköy'de tribünler, gol sonrası İrfan Can'a destek verdi.
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