Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasıyla birlikte Kadıköy'de uzun süre sonra bir ilk yaşandı.
Maç öncesi Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte, Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
İşte Kadıköy'de atmosfer
Maç öncesi Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte, Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
İşte Kadıköy'de atmosfer
Kadıköy'de maç öncesi atmosferi ✨ pic.twitter.com/huJW0dOC7a
— Sporx (@sporx) August 20, 2025
🎶Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği pic.twitter.com/qlqkGwl6Ov
— Sporx (@sporx) August 20, 2025