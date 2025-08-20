20 Ağustos
Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği!

Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasıyla birlikte Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

20 Ağustos 2025 22:00
Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği!
Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasıyla birlikte Kadıköy'de uzun süre sonra bir ilk yaşandı.

Maç öncesi Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte, Kadıköy'de 4374 gün sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

İşte Kadıköy'de atmosfer




