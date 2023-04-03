Kadıköy'de 10 kişi ile 3. kez 4 gollü zafer

2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği, 2017'de Larin'in kırmızı kart gördüğü derbileri 4-3 kazanan Beşiktaş yine kritik bir zafer kazandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de 10 kişi ile 3. kez 4 gollü zafer
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03 Nisan 2023 09:26
Beşiktaş, Süper Lig'de ligde Fenerbahçe deplasmanındaki son 3 galibiyetini de 10 kişi kaldığı maçlarda 4'er gol atarak kaydetti.

Siyah beyazlılar pazar gününden önce 29 Kasım 2020'de Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in kırmızı kart gördüğü derbiyi 4-3 kazanmıştı.

DANİEL PANCU TARİHE GEÇTİ

Kartal 17 Nisan 2005'te de Oscar Cordoba 80'de oyun dışı kalırken Beşiktaş, Pancu'nun kaleye geçtiği maçta da 4-3 gülmeyi başarmıştı.

TARİH SKOR

02.04.2023 4-2
29.11.2020 4-3
17.04.2005 4-3

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