Kadıköy'de 10 kişi ile 3. kez 4 gollü zafer

Beşiktaş, Süper Lig'de ligde Fenerbahçe deplasmanındaki son 3 galibiyetini de 10 kişi kaldığı maçlarda 4'er gol atarak kaydetti.
Siyah beyazlılar pazar gününden önce 29 Kasım 2020'de Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in kırmızı kart gördüğü derbiyi 4-3 kazanmıştı.
DANİEL PANCU TARİHE GEÇTİ
Kartal 17 Nisan 2005'te de Oscar Cordoba 80'de oyun dışı kalırken Beşiktaş, Pancu'nun kaleye geçtiği maçta da 4-3 gülmeyi başarmıştı.
TARİH SKOR
02.04.2023 4-2
29.11.2020 4-3
17.04.2005 4-3
Siyah beyazlılar pazar gününden önce 29 Kasım 2020'de Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in kırmızı kart gördüğü derbiyi 4-3 kazanmıştı.
DANİEL PANCU TARİHE GEÇTİ
Kartal 17 Nisan 2005'te de Oscar Cordoba 80'de oyun dışı kalırken Beşiktaş, Pancu'nun kaleye geçtiği maçta da 4-3 gülmeyi başarmıştı.
TARİH SKOR
02.04.2023 4-2
29.11.2020 4-3
17.04.2005 4-3
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