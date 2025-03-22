Kaçan fırsattan Avrupa yıldızına: Oğuz Aydın

Türkiye, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaştı. Rövanş karşılaşması öncesi Ayyıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.



Millilerimizde ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın ilk maçında yaptığı 2 asistin yanında sahada kaldığı 71 dakikadaki harika performansıyla mest etti.



BUCASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNDA PARLADI



2019 yılında Karacabey'e bir sezonluğuna kiralanan, 2020-2021 yılında 3. Lig'de elde edilen şampiyonlukta Bucaspor'un kadrosunun içerisinde yer alan Oğuz Aydın 36 maçta 11 gol 3 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç oyuncu birçok kulübün transfer listesine giridi.



FENERBAHÇE OĞUZ YERİNE BARIŞ'I TRANSFER ETTİ



Buca'nın resmi olarak kapısını ilk çalan kulüp Çaykur Rizespor oldu. Görüşmelerle kulüp başkanı Cihan Aktaş ilgilendi. Aktaş, Oğuz'un kariyerinin çok parlak olacağını yakın çevresiyle paylaştı. 2020 yılında Fenerbahçe ile altyapı projesiyle birlikte çalışmaya başlandı. O dönem Başkan Aktaş, çok yetenekli gördüğü Oğuz Aydın'ı bizzat Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a önerdi. Sarı-Lacivertliler, o dönemde altyapı hocaların kararı sonrası Oğuz Aydın'ın yerine Barış Sungur'u transfer etti.



KADERİ YENİDEN FENERBAHÇE İLE KESİŞTİ



2021 yılında Başkan Cihan Aktaş, yaşanan bu gelişme sonrası Rizespor'un önerdiği rakamdan daha az bir bedel karşılığında projesine inandığı için Alanyaspor'a verdi. Bu transfer sonrası Buca'nın kasasına 2 milyon TL+KDV girdi. Yapılan anlaşmaya yüzde 15'lik sonraki satıştan pay maddesi de koyuldu.



AVRUPA KULÜPLERİ TALİP OLDU!



Bu sezonun başında Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı Galatasaray'ın elinden kaparak kadrosuna katmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'a tam 6 milyon euro bonservis bedeli verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda en güvendiği isimler arasında yer alan 24 yaşındaki kanat oyuncusuna Hollanda ekibi Ajax'ın yanı sıra Fransa'dan Marsilya ve İtalya'dan Roma talip oldu.



PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında bitiyor. Oğuz Aydın, bu sezon oynadığı 19 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



