Kaan Ayhan'ın yeri değişmez

Galatasaray'da şu anda yeri garanti olan tek isim Kaan Ayhan oldu. Detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kaan Ayhan'ın yeri değişmez
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2024 11:54
Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sağ bekte oluşan boşluğu doldurmaya çalışan sarı kırmızılılarda bu bölgenin bu sezonki sahibi Kaan Ayhan oldu.

9 milyon euroya transfer edilen Elias Jelert'in takıma katılması da Kaan'ın pozisyonunu değiştirmedi.

Normalde kendisini en iyi orta sahada rahat hissettiğini belirten Milli futbolcu, artık iyice sağ beke uyum sağladı.

Galatasaray formasıyla 66 maça çıkan Kaan, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery