Kaan Ayhan'ın yeri değişmez

Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sağ bekte oluşan boşluğu doldurmaya çalışan sarı kırmızılılarda bu bölgenin bu sezonki sahibi Kaan Ayhan oldu.
9 milyon euroya transfer edilen Elias Jelert'in takıma katılması da Kaan'ın pozisyonunu değiştirmedi.
Normalde kendisini en iyi orta sahada rahat hissettiğini belirten Milli futbolcu, artık iyice sağ beke uyum sağladı.
Galatasaray formasıyla 66 maça çıkan Kaan, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
9 milyon euroya transfer edilen Elias Jelert'in takıma katılması da Kaan'ın pozisyonunu değiştirmedi.
Normalde kendisini en iyi orta sahada rahat hissettiğini belirten Milli futbolcu, artık iyice sağ beke uyum sağladı.
Galatasaray formasıyla 66 maça çıkan Kaan, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.