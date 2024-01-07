Kaan Ayhan: 'Hak ettik ve kazandık!'

Galatasaray'ın Tümosan Konyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Kaan Ayhan, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Çok iyi bir maç oynadık. Ben öyle düşünüyorum, öyle gördük. İlk yarı çok iyi başladık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Daha erken bulsak, daha rahat maç olurdu. Apo'nun harika golüyle öne geçtik. Sonra kontrolü verdik gibi oldu ama bence hak eden takım kazandı. Bu kadar ilk 11 oyuncusunun olmadığı bir maçta iyi performans gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SAĞ BEKTE İYİ OYNADIM"
Milli yıldız, "Sağ bekte oynadım ama elimden geleni yaptım. İyi oynadığımı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadeleyi değerlendiren Kaan Ayhan, "Çok iyi bir maç oynadık. Ben öyle düşünüyorum, öyle gördük. İlk yarı çok iyi başladık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Daha erken bulsak, daha rahat maç olurdu. Apo'nun harika golüyle öne geçtik. Sonra kontrolü verdik gibi oldu ama bence hak eden takım kazandı. Bu kadar ilk 11 oyuncusunun olmadığı bir maçta iyi performans gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SAĞ BEKTE İYİ OYNADIM"
Milli yıldız, "Sağ bekte oynadım ama elimden geleni yaptım. İyi oynadığımı düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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