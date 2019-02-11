  •  
    Belhanda, tam 1954 gün sonra ilki başardı!
  •  
    G.Saray sonrası İSYAN; "Çok Canımız yanıyor..."
  •  
    Kerimoğlu: "Herhalde Maradona ile görüştü"
  •  
    Diagne, Gomis için verdi; "Ben yaparım..."
  •  
    Man. City, Chelsea'nin RUHUNU EMDİ: 6 GOL!

Juventus'un dev Salah planı! 200 milyon...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah için 200 milyon euroyu gözden çıkardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus'un dev Salah planı! 200 milyon...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2019 02:39
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Juventus, bir süper yıldız için daha harekete geçme kararı aldı.

İtalya basınından yer alan habere göre; Juventus, Muhammed Salah için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

Haberde; Cristiano Ronaldo'nun Salah transferinden memnun olacağını yönetime bildirdiği kaydedildi.

Liverpool ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 19 gol attı ve 8 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için