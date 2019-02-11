Juventus'un dev Salah planı! 200 milyon...

Sezon başındakadrosuna katan, bir süper yıldız için daha harekete geçme kararı aldı.İtalya basınından yer alan habere göre; Juventus, Muhammed Salah için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.Haberde; Cristiano Ronaldo'nun Salah transferinden memnun olacağını yönetime bildirdiği kaydedildi.Liverpool ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33 maçta 19 gol attı ve 8 asist yaptı.