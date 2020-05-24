Juventus ve Napoli'den Bayram mesajı

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Juventus ile birlikte Napoli kulüpleri Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Haber; AA
Juventus ve Napoli'den Bayram mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2020 01:19
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus ve Napoli, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular milli futbolcu Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic'in yer aldığı video aracılığıyla paylaştı.

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için