Şampiyonlar Ligi'ne katılım ihtimali zora giren Juventus'ta, hem teknik hem de finansal anlamda taşlar yerinden oynayabilir.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibinde birçok oyuncunun ayrılığı gündemde.



JUVENTUS'TA AYRILACAK İSİMLER



Serie A ekibinde; Douglas Luiz, Mattia Perin, Renato Veiga, Weston McKennie gibi oyuncuların takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Öte yandan, yüksek maaşları nedeniyle Porto'dan kiralanan Francisco Conceiçao ve PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani gibi oyuncularla yola devam edilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı belirtildi.



YÖNETİMİN BÜYÜK KORKUSU



Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirin kulüp kasasına girmeme ihtimali yönetimde büyük tedirginliklere yol açtı. Takımın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ı kaybetmek istemeyen Juventus, Osimhen, Tonali ve Sudakov transferlerini gerçekleştirememe problemiyle karşı karşıya.