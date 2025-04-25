Juventus'un büyük korkusu: Osimhen, Kenan Yıldız!

Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ı kaybetmekten ve Osimhen'i kadroya katamamaktan korkuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus'un büyük korkusu: Osimhen, Kenan Yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Nisan 2025 15:35
Şampiyonlar Ligi'ne katılım ihtimali zora giren Juventus'ta, hem teknik hem de finansal anlamda taşlar yerinden oynayabilir.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibinde birçok oyuncunun ayrılığı gündemde.

JUVENTUS'TA AYRILACAK İSİMLER

Serie A ekibinde; Douglas Luiz, Mattia Perin, Renato Veiga, Weston McKennie gibi oyuncuların takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, yüksek maaşları nedeniyle Porto'dan kiralanan Francisco Conceiçao ve PSG'den kiralanan Randal Kolo Muani gibi oyuncularla yola devam edilmesinin ekonomik olarak mümkün olmadığı belirtildi. 

YÖNETİMİN BÜYÜK KORKUSU

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelirin kulüp kasasına girmeme ihtimali yönetimde büyük tedirginliklere yol açtı. Takımın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız'ı kaybetmek istemeyen Juventus, Osimhen, Tonali ve Sudakov transferlerini gerçekleştirememe problemiyle karşı karşıya.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.