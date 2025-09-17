Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Juventus, gösterdiği performansla birlikte takımın önemli bir parçası haline gelen Kenan Yıldız için harekete geçti.



Torino ekibi, 20 yaşındaki Türk oyuncunun 1.5 milyon Euro olan net maaşını 6 milyon Euro'ya çıkaracak.



Siyah-beyazlılar, Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatacak.



Bu sezon Juventus formasıyla 8 maçta görev alan Kenan, 5 gol ve 6 asist kaydetti.





