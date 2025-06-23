Juventus'tan Jonathan David hamlesi!

Juventus'ta sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Dusan Vlahovic'in geleceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.
İtalyan ekibi, Vlahovic'e altenatif arayışlarına devam ediyor. Juventus'ta Vlahovic yerine öne çıkan adaylardan biri de Lille'den ayrılan Jonathan David.
İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımla birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika'ya giden Juventus Genel Menajeri Damien Comolli, Torino'ya geri döndü.
COMOLLI GÖRÜŞECEK
Comolli'nin gündeminin yoğun olduğu ve Fransız futbol insanının, Jonathan David transferi için Kanadalı golcünün menajeriyle görüşeceği belirtildi.
OSIMHEN DE ADAYLARDAN
Öte yandan Juventus'ta Vlahovic sonrası adaylardan birinin de Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamlayan Victor Osimhen olduğu yazıldı. Juventus'un, Osimhen'in durumunun netleşmesini beklediği ifade edildi.
DAVID'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki Jonathan David, geçen sezon Lille forması altında çıktığı 49 maçta 25 gol attı ve 12 asist yaptı.
İtalyan ekibi, Vlahovic'e altenatif arayışlarına devam ediyor. Juventus'ta Vlahovic yerine öne çıkan adaylardan biri de Lille'den ayrılan Jonathan David.
İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımla birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Amerika'ya giden Juventus Genel Menajeri Damien Comolli, Torino'ya geri döndü.
COMOLLI GÖRÜŞECEK
Comolli'nin gündeminin yoğun olduğu ve Fransız futbol insanının, Jonathan David transferi için Kanadalı golcünün menajeriyle görüşeceği belirtildi.
OSIMHEN DE ADAYLARDAN
Öte yandan Juventus'ta Vlahovic sonrası adaylardan birinin de Galatasaray'daki kiralık sözleşmesini tamamlayan Victor Osimhen olduğu yazıldı. Juventus'un, Osimhen'in durumunun netleşmesini beklediği ifade edildi.
DAVID'IN PERFORMANSI
Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki Jonathan David, geçen sezon Lille forması altında çıktığı 49 maçta 25 gol attı ve 12 asist yaptı.
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