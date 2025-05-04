Juventus'tan Hojlund için ilk temas!

Juventus, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund ile temaslara başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'tan Hojlund için ilk temas!
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04 Mayıs 2025 16:28
Juventus, yaz aylarında Dusan Vlahovic'in olası ayrılığı için şimdiden harekete geçti.

İtalyan ekibi, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund ile ilgileniyor.

Calciomercato'ta yer alan habere göre, Juventus, Hojlund ile ilk temasları gerçekleştirdi.

Manchester United'da bu sezon 47 maçta süre bulan 22 yaşındaki Rasmus Hojlund, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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