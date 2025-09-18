Juventus'tan Endrick'e ret!

Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Endrick için gelen teklifi kabul etmedi.
Mateo Moretto'nun haberine göre, Real Madrid, yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak Juventus'a önerdi.
Endrick'i kulüp içerisinde değerlendiren Juventus, Brezilyalı futbolcunun transferini reddetti.
Real Madrid'de geçen sezon 37 maçta 7 gol, 1 asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon İspanyol devinde süre almadı.
