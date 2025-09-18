18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Juventus'tan Endrick'e ret!

Real Madrid, yaz transfer döneminde Endrick'i kiralık olarak Juventus'a teklif etti. İtalyan ekibi, Endrick'in transferini kabul etmedi.

18 Eylül 2025 17:27
Haber: Sporx.com dış haberler
Juventus'tan Endrick'e ret!
Juventus, yaz transfer döneminde Real Madrid'den Endrick için gelen teklifi kabul etmedi.

Mateo Moretto'nun haberine göre, Real Madrid, yaz transfer döneminde Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak Juventus'a önerdi.

Endrick'i kulüp içerisinde değerlendiren Juventus, Brezilyalı futbolcunun transferini reddetti.

Real Madrid'de geçen sezon 37 maçta 7 gol, 1 asist yapan 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon İspanyol devinde süre almadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
