Juventus'ta Kostic'in yerine Felipe Anderson!

Juventus, kanat oyuncusu Filip Kostic'i uygun bir teklifle satmaya hazır olduğu belirtildi. Torino devi Lazio'dan Felipe Anderson'u kadrosuna katacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus'ta Kostic'in yerine Felipe Anderson!
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03 Nisan 2024 16:42
Son güncelleme 03 Nisan 2024 16:46
Bu sezon lider Inter'in gerisinde kalan Juventus, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, Filip Kostic ile yollarını ayıracak.

KOSTIC'İN YERİNE ANDERSON

31 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunun yerine Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Felipe Anderson'u kadrosuna katacağı belirtildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSLARI

İki kanatta da oynayabilen 30 yaşındaki Anderson, Lazio ile toplamda 317 maça çıktı ve 56 gol, 63 asistlik performans sergiledi.

Juventus'la sözleşmesi 2026'da sona erecek Kostic ise Torino ekibiyle toplam 81 maça çıktı ve 3 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

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