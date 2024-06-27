Juventus'ta hedef Thuram

Juventus, Nice forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Khephren Thuram ile ilgileniyor.

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Juventus'ta hedef Thuram
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27 Haziran 2024 18:55
Teknik direktörlük koltuğunu Thiago Motta'ya emanet eden Juventus, transfer için çalışmalarına hız verdi.

Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan temsilcisi, Nice forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Khephren Thuram ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Thuram'ın Nice ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Nice'te geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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