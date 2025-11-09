09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-022'
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
0-018'
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
0-035'
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
0-059'
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
0-555'
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Juventus'ta büyük hayal kırıklığı: Jonathan David!

Juventus'un büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jonathan David, İtalyan ekibinde 14 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

calendar 09 Kasım 2025 13:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta büyük hayal kırıklığı: Jonathan David!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a imza atan Jonathan David, İtalyan ekibinde şu ana kadar aradığını bulamadı.

Juventus forması altında şu ana kadar 14 maçta süre bulan David, yalnızca 1 kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 1 golünün yanı sıra 1 asistle skor katkısı verebildi.

Juventus, yaz transfer döneminde serbest statüde yer alan Jonathan David ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Konyaspor 12 4 3 5 18 18 15
9 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 12 1 2 9 10 23 5
