Juventus'ta büyük hayal kırıklığı: Jonathan David!

Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Juventus'a imza atan Jonathan David, İtalyan ekibinde şu ana kadar aradığını bulamadı.



Juventus forması altında şu ana kadar 14 maçta süre bulan David, yalnızca 1 kez ağları havalandırdı. 25 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 1 golünün yanı sıra 1 asistle skor katkısı verebildi.



Juventus, yaz transfer döneminde serbest statüde yer alan Jonathan David ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



