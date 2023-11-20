Juventus, Sancho için MANU ile masada!

Juventus, Manchester United'da kadro dışı olan Jadon Sancho'yu maaşının bir kısmını ödemek şartıyla kiralamak için görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Sancho için MANU ile masada!
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20 Kasım 2023 19:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus'un Manchester United'da kadro dışı kalan Jadon Sancho ısrarı sürüyor.

KİRALIK TEKLİF MASADA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Jadon Sancho'yu maaşının bir kısmını ödemek şartıyla kiralamak istiyor.

Juventus'un oyuncuyu bonservisiyle göndermek isteyen Manchester United ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

ARABİSTAN'A SICAK DEĞİL

Ayrıca İngiliz oyuncunun, tekliflerin olmasına rağmen Suudi Arabistan'ı bir seçenek olarak görmediği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Uzun süredir İngiliz devinde kadro dışı olan Sancho, bu sezon sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi. 

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