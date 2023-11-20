Juventus, Sancho için MANU ile masada!

Transfer çalışmalarını sürdüren Juventus'un Manchester United'da kadro dışı kalan Jadon Sancho ısrarı sürüyor.



KİRALIK TEKLİF MASADA



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Jadon Sancho'yu maaşının bir kısmını ödemek şartıyla kiralamak istiyor.



Juventus'un oyuncuyu bonservisiyle göndermek isteyen Manchester United ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.



ARABİSTAN'A SICAK DEĞİL



Ayrıca İngiliz oyuncunun, tekliflerin olmasına rağmen Suudi Arabistan'ı bir seçenek olarak görmediği aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Uzun süredir İngiliz devinde kadro dışı olan Sancho, bu sezon sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.





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