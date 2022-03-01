Juventus, Morata'yı tutmak istiyor

Juventus'un, takımda kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'nın bonservisini almak istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Morata'yı tutmak istiyor
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01 Mart 2022 17:20
Juventus, Alvaro Morata'nın bonservisini satın almak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; İtalyan ekibinin, Atletico Madrid'den kiralanan İspanyol futbolcunun kalıcı transferi için hamle yapacağı belirtildi.

İtalyan medyasının haberinde, Juventus'un 35 milyon euro'ya Morata'nın bonservisini alma hakkı olduğu ancak bu rakamı düşürmek istediği de vurgulandı.

LİGDE 5 GOLÜ VAR

Bu sezon Serie A'da 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 5 kez fileleri sarstı.

BARCELONA İSTEMİŞTİ

Alvaro Morata'yı ara transfer döneminde Barcelona kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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