Juventus, Morata'nın opsiyonunu kullanmayacak!

İtalya Serie A ekibi Juventus, Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın 35 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Morata'nın opsiyonunu kullanmayacak!
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16 Aralık 2021 20:53
Juventus, Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Juventus, 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan oyuncuyu kadroda düşünmediği ve yeni forvet arayışlarına başladığı belirtildi.

Haberde Torino ekibinin, Manchester United'dan Edinson Cavani ve Anthony Martial ile PSG forveti Mauro Icardi için girişimlere başladığı aktarıldı.

Alvaro Morata, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta, 6 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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