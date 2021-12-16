Juventus, Morata'nın opsiyonunu kullanmayacak!

Juventus, Atletico Madrid'den kiraladığı Alvaro Morata'nın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği iddia edildi.



Mundo Deportivo'nun haberine göre, Juventus, 35 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan oyuncuyu kadroda düşünmediği ve yeni forvet arayışlarına başladığı belirtildi.



Haberde Torino ekibinin, Manchester United'dan Edinson Cavani ve Anthony Martial ile PSG forveti Mauro Icardi için girişimlere başladığı aktarıldı.



Alvaro Morata, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 21 maçta, 6 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.





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