Juventus, Moise Kean'i kiralayacak!

Juventus'ta Vlahovic transferi sonrasında forma bulmakta zorluk yaşayan Moise Kean için kiralama hamlesi gündeme geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Juventus, Moise Kean'i kiralayacak!
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22 Şubat 2022 17:39
İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un santrfor oyuncusu Moise Kean için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalyan basınının haberine göre; Dusan Vlahovic transferi sonrasında forma şansı iyice azalan golcü oyuncu için Juventus'un kiralama hamlesini devreye sokacak.

Haberde PSG'nin Kylian Mbappe'nin olası ayrılığı sonrasında Moise Kean'i kadroya katmak için harekete geçeceği yazıldı.

Bu sezon Juventus formasıyla 28 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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