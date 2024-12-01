Juventus, Luiz'i göndermek istiyor

Juventus, yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Douglas Luiz ile yollarını ayırmak istiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Juventus'un oyuncusuyla ilgili düşüncesinin ardından kulüp arayışlarına başladı.



Douglas Luiz, bu sezon Juventus'ta 9 maçta sadece 312 dakika süre bulabildi.



Juventus, Douglas Luiz için Aston Villa'ya 51 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



