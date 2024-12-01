Juventus, Luiz'i göndermek istiyor

Juventus, Douglas Luiz ile yollarını ayırmak istiyor. Brezilyalı futbolcunun menajeri kulüp arayışlarına başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Luiz'i göndermek istiyor
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01 Aralık 2024 15:55
Son güncelleme 01 Aralık 2024 16:06
Juventus, yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Douglas Luiz ile yollarını ayırmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Juventus'un oyuncusuyla ilgili düşüncesinin ardından kulüp arayışlarına başladı.

Douglas Luiz, bu sezon Juventus'ta 9 maçta sadece 312 dakika süre bulabildi.

Juventus, Douglas Luiz için Aston Villa'ya 51 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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