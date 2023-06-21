Juve, Milik'in bonservisini aldı

Juventus, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Arkadiusz Milik'in bonservisini aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Juve, Milik'in bonservisini aldı
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21 Haziran 2023 22:53
Serie A ekibi Juventus, geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kiralanan Arkadiusz Milik'in bonservisini aldığını açıkladı.

Torino ekibi, Milik'in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu maddesini kullandı ve Milik'i 6.3 milyon euro karşılığında transfer etti. 

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 41 karşılaşmaya çıkan Milik, 9 gol atarken 1'de asist yapmıştı. 

Arkadiusz Milik daha önce Gornik Zabrze, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax, Napoli ve Marsilya formaları giydi.

 

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