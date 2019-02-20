Jürgen Klopp: 'Ayın üstünde değilim ama...'

"AYIN ÜSTÜNDE DEĞİLİM AMA..."

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Bayern Münih ile Anfield'da 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu."Bayern Münih, fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Bugün, son pası doğru atamamanın sıkıntısını yaşadık. Daha iyi oynayabiliriz ve daha iyi oynamalıydık."Ceza sahası çevresinde çok fazla bulunduk. İki takım için de çok yakın ve mücadele dolu bir maçtı. Savunmalar çok iyiydi. Özellikle, Henderson fantastik bir performans gösterdi."Ayın üstünde değilim ama bu skor benim için problem değil. 0-0'lık skor kötü değildir. Elbette, rüya gibi bir skor da almadık. İki takım da saygı duyulacak bir performans sergiledi. Bavyeralılar, bizi çok zorladılar. Onlar için rövanşı daha sıkıntılı hale getirebilirdik ama fırsatları değerlendiremedik."