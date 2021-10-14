Jure Balkovec'ten Mesut Özil itirafı

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün sol beki Jure Balkovec açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki Sloven futbolcu, Süper Lig'de en zorlandığı rakibin Mesut Özil olduğunu açıkladı.
Jure Balkovec, A Spor'a yaptığı açıklamada "Süper Lig'de beni en zorlayan futbolcu Mesut Özil. Ona karşı savunma yapmak çok zor, ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Ayrıca Mesut Özil çocukluk idolüm" açıklamasını yaptı.
27 yaşındaki Sloven futbolcu, Süper Lig'de en zorlandığı rakibin Mesut Özil olduğunu açıkladı.
Jure Balkovec, A Spor'a yaptığı açıklamada "Süper Lig'de beni en zorlayan futbolcu Mesut Özil. Ona karşı savunma yapmak çok zor, ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Ayrıca Mesut Özil çocukluk idolüm" açıklamasını yaptı.