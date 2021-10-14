Jure Balkovec'ten Mesut Özil itirafı

Fatih Karagümrük'ün sol beki Jure Balkovec'ten Mesut Özil itirafı geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jure Balkovec'ten Mesut Özil itirafı
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14 Ekim 2021 14:29
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ün sol beki Jure Balkovec açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki Sloven futbolcu, Süper Lig'de en zorlandığı rakibin Mesut Özil olduğunu açıkladı.

Jure Balkovec, A Spor'a yaptığı açıklamada "Süper Lig'de beni en zorlayan futbolcu Mesut Özil. Ona karşı savunma yapmak çok zor, ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Ayrıca Mesut Özil çocukluk idolüm" açıklamasını yaptı.


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