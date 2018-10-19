Julen Lopetegui'nin kovulma korkusu yok!

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör, görevine odaklandığını söyledi.La Liga'da oynayacakları Levante maçı öncesinde konuşan Lopetegui, ''Kulüp bana güveniyor. Çok sakinim ve görevime konsantreyim. Kadroma çok güveniyorum. Levante karşısında güçlü bir Real Madrid izleyeceğiz.'' diye konuştu.Gol yollarında sorun yaşayan takımı hakkında da konuşan İspanyol teknik direktör, ''Maçlarda çok şans yakalıyoruz. Sonunda atacağız. Dışarıdan söylendiği gibi kötü durumda değiliz. Üç puan serisi yakalayarak zirveye yerleşmek istiyoruz.'' dedi.