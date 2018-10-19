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Julen Lopetegui'nin kovulma korkusu yok!

Real Madrid'de eleştirilen teknik direktör Julen Lopetegui, görevinin başında olduğunu ve herhangi bir korkusu olmadığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Julen Lopetegui'nin kovulma korkusu yok!
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19 Ekim 2018 17:17
Bu sezon beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Julen Lopetegui, görevine odaklandığını söyledi.

La Liga'da oynayacakları Levante maçı öncesinde konuşan Lopetegui, ''Kulüp bana güveniyor. Çok sakinim ve görevime konsantreyim. Kadroma çok güveniyorum. Levante karşısında güçlü bir Real Madrid izleyeceğiz.'' diye konuştu.

''DIŞARIDAN SÖYLENDİĞİ GİBİ DEĞİL...''

Gol yollarında sorun yaşayan takımı hakkında da konuşan İspanyol teknik direktör, ''Maçlarda çok şans yakalıyoruz. Sonunda atacağız. Dışarıdan söylendiği gibi kötü durumda değiliz. Üç puan serisi yakalayarak zirveye yerleşmek istiyoruz.'' dedi.

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