Judocular, 2024 Paris için puan toplayacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli judocuların 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanmak için mücadele ettiğini söyledi.



Başkan Sezer Huysuz, Abu Dabi'de düzenlenen Grand Slam, Bosna Hersek'te yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Azerbaycan Grand Slam turnuvalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Millilerin puan mücadelesine çıkacağı turnuvaların 2024 Paris yolculuğundaki önemine dikkati çeken Huysuz, "Artık bu saatten sonra sporcularımız uluslararası faaliyetlerde aldığı bütün puanlarla dünya sıralamasında ilk 22'ye girerek, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme başarısını yakalamaya çalışıyor." dedi.



Uluslararası turnuvalarda alınan her puanın önemli olduğunu vurgulayan Huysuz, "Abu Dabi Turnuvası, çok madalya olmasa bile sporcularımızdan özellikle 60 kiloda Salih Yıldız'ın üçüncü olması ve Özlem Yıldız'ın aldığı beşincilikle puan sıralamasında iyi bir konuma gelmeleri bizleri sevindirdi. Amacımız 2024'te olimpiyatlara çok sayıda sporcuyla katılabilmektir. '' ifadelerini kullandı.



Judocuların dünya sıralamasında üst sıralarda olmasının avantajına dair de Huysuz,"Dünya sıralamasında öndeyseniz, turnuvalarda ilk turlarda bay geçiyorsunuz, zor rakiplerle ilk rauntlarda karşılaşmıyorsunuz, bu da bir avantaj sağlıyor. Takımımızın bu yöndeki gidişatının iyi olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Milli takım havuzunda yetenekli ve genç sporcuların yer aldığını aktaran Huysuz, şöyle devam etti:



"Abu Dabi'den sonra haftaya Azerbaycan Grand Slam var. Ondan sonra Japonya'ya kampa gidecek bir takımımız var. Bir takımımız da Avrupa Takımlar Şampiyonası'na gidecek. Sezon bitmiş değil, ikinci dönem başladı ve 2023 için hazırlığımız tam hızıyla devam ederken, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için de takımımız yarın Bosna Hersek'e yola çıkacak. Bosna'ya da iyi bir takım ile gidiyoruz, orada alınacak madalyalar da çocuklarımıza öz güven verecek. Gençlerimizin 2024 takımında kendilerine yer bulma şansı olacak. Umutluyum, iyi bir netice ile döneceğiz inşallah."



- "Azerbaycan, judoda 50. yılını kutlayacak"



Türki Cumhuriyetlerdeki turnuvalarda hep farklı bir ilgi ve alaka ile karşılandıklarını dile getiren Huysuz, Azerbaycan Grand Slam için ise "Geçen hafta Dünya Şampiyonası Özbekistan'daydı ve gerçekten kendi evimizde gibiydik. Azerbaycan'la her zaman iç içeyiz. Sürekli ikili kamplar ve maçlar yapıyoruz. Onlar madalya aldığında biz seviniyoruz, biz aldığımızda onlar seviniyor." dedi.



Azerbaycan'ın judoda 50. yılını kutlayacağını ifade eden Huysuz, "Azerbaycan bizim için çok kıymetli ve değerli bir ülke." şeklendi konuştu.



- "Kudüs'te dünyanın en iyi 36'sının katıldığı bir müsabakamız var"



Huysuz, milli judocuların çok yoğun müsabaka programı olduğunu, yaklaşık 7 ay sonra bir dünya şampiyonasına daha katılacaklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda ocak ayına kadar olan sıkışık trafiği atlattıktan sonra 2023 Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemine gireceğiz. Biliyorsunuz, Japon hocamız Kohei Oishi geldi, 3 aydır bizimle beraber. Azerbaycan'dan sonra 16 Kasım'da takımımız Japonya'ya gidecek ve 25 günlük bir kamp yapacak. Japonya'dan geldikten sonra da Kudüs'e gideceğiz. Kudüs'te dünyanın en iyi 36'sının katıldığı bir turnuva var, buraya da sporcularımız gidecek, ilk defa 8 sporcu ile katılacağız."









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