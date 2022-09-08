Galatasaray'da Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan Juan Mata açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."



JAMES RODRIGUEZ'DEN VAZGEÇİLDİ:

Transferin son saatlerinden adeta ayağa kalkan Galatasaray, Juan Mata'yı kadrosuna kattı.Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Juan Mata imza için İstanbul'a geldi.Sadece bir sırt çantası ile İstanbul'a gelen Juan Mata ilk açıklamasında,ifadelerini kullandı.Juan Mata, Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon euro alacak. Galatasaray, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçti.Profesyonel kariyerine 2003'te 15 yaşında Real Madrid altyapısına transfer olarak başlayan Mata, 4 sezon eflatun-beyazlıların altyapı ve rezerv takımında top koşturdu. 2007'de Valencia'ya geçen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2011'de İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye, 2014'te de Manchester United'a transfer oldu.Kariyerinde 632 resmi maça çıkan Juan Mata, 138 kez fileleri havalandırdı. Mata, kulüp kariyerinde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Kupası, birer de İspanya Kupası, İngiltere Lig Kupası ile İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları elde etti.İspanya A Milli Futbol Takımı'nın formasını 40 maçta terleten Mata, 10 gole imza attı. Tecrübeli futbolcu, 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan takımda yer aldı. İspanyol futbolcu, ayrıca milli takımla 21 ve 19 yaş altı kategorilerinde birer Avrupa şampiyonluğu yaşadı.