08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
1-3
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
2-0
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
2-1
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-2
08 Kasım
AS Monaco-Lens
1-3DA
08 Kasım
Le Havre-Nantes
1-1
08 Kasım
Marsilya-Brest
3-0
08 Kasım
Parma -AC Milan
1-252'
08 Kasım
Juventus-Torino
0-0
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
0-1DA
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
3-1
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
1-0
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
2-2
08 Kasım
Chelsea-Wolves
0-0DA
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
3-2
08 Kasım
Everton-Fulham
2-0
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
3-1
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
2-2
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
3-1
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
1-1
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-0
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
2-1
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
0-2
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
1-0DA

Jota Silva: "Yapmamız gereken şey bu"

Beşiktaş'ta Jota Silva, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Kasım 2025 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jota Silva: 'Yapmamız gereken şey bu'
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadelede Beşiktaş adına 3. golü atan Jota Silva, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"SEZON BOYUNCA YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY BU"

Maçtaki oyuna enine boyuna değerlendiren Jota, "Bence maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru geri çekildik, düştük oyundan. Buna rağmen rakibe fırsat vermedik. İkinci yarının başında oyundan kopuktuk. Kendi kendimize rakibe fırsat verdik ve golü atmalarına izin verdik. Bunu düzeltmeliyiz takım olarak.

Bizim sürekli topa sahip olmamız lazım, topun bizde kalması lazım. Sabırlı şekilde topu döndürüp, oyunu domine edip doğru zamanda doğru şansları yakalamalıyız. Sezon boyunca yapmamız gereken şey bu.


Bir süredir 3 puan alamıyorduk, iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Takım arkadaşları hakkında övgü dolu sözlerde bulunan Portekizli, "Cerny çok iyi maç çıkardı. Çok iyi asist yaptı bana. Ben sadece topu alıp kolayca bitirdim. Milot da çok iyi girdi oyuna. Hızlı ve iyi bir oyuncu. Kartal da iyi katkı verdi. Giren herkes katkı verdi. Hepimiz beraberiz, hep birlikteyiz, beraber yemekler yiyoruz. İyi bir grup oluyoruz. Herkes çok önemli bu takımda. Bugün her oynayan oyuncu çok fazla katkı vermesi, iyi şeyler getirmesi sahaya. Kazanmak önemli ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
