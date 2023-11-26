Joshua King geri döndü

Fenerbahçe'nin Norveçli hücumcusu Joshua King, Fatih Karagümrük maçında oynayarak 7 maç sonra formasına kavuştu.
Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırmıştı.
Uzun süreli sakatlığının ardından VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilen King, maçın 88. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 7 maç aranın ardından forma giydi.
Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan ve gol yollarında taraftarın beğenisini toplayan 31 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle Avrupa'da 2, ligde ise 5 olmak üzere toplamda 7 maçı kaçırmıştı.
Uzun süreli sakatlığının ardından VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kadroya dahil edilen King, maçın 88. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu ve 7 maç aranın ardından forma giydi.
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