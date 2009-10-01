Josh Jackson'dan, eski takımı Phoenix'e büyük eleştiri!

Memphis Grizzlies forveti Josh Jackson, eski ekibi Phoenix Suns'a Instagram yorumunda büyük bir eleştiride bulundu.



2017 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından dördüncü sırada seçildiğinden beri, Jackson tam olarak beklentileri karşılayamadı. Ligdeki ilk iki yılında 12.0 sayı ve 4.5 ribaund ortalamayla oynayan Jackson, büyük ölçüde sıkıntı çekmişti.



2019'da Grizzlies'e takas edilen Jackson, eskisinden daha iyi gözüküyordu. Ve Suns ile geçirdiği zaman geçmişte kalmış iken, Instagram'daki bir takipçisine, eski takımını şu şekilde kötüledi.



"Tüm organizasyonunuz verimsiz. 15 yıldır kötü olduğunuz için, 20 yaşındaki çocukları suçlamayı bırakın."



Jackson'ın sonrasında yorumu sildiği görüldü.



2009-10 sezonunda Konferans Finalleri'ne ulaştıktan sonra, Suns bugüne kadarki en kötü playoff başarısızlığı dönemini yaşadı ve dokuz yıl üst üste playoffları kaçırarak, bu süreç sırasında 272-450'lik galibiyet-mağlubiyet oranı kaydetti.



