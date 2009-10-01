Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Josh Jackson'dan, eski takımı Phoenix'e büyük eleştiri!

Memphis Grizzlies forveti Josh Jackson, eski ekibi Phoenix Suns'a Instagram yorumunda büyük bir eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies forveti Josh Jackson, eski ekibi Phoenix Suns'a Instagram yorumunda büyük bir eleştiride bulundu.

2017 NBA Draftı'nda Phoenix Suns tarafından dördüncü sırada seçildiğinden beri, Jackson tam olarak beklentileri karşılayamadı. Ligdeki ilk iki yılında 12.0 sayı ve 4.5 ribaund ortalamayla oynayan Jackson, büyük ölçüde sıkıntı çekmişti.

2019'da Grizzlies'e takas edilen Jackson, eskisinden daha iyi gözüküyordu. Ve Suns ile geçirdiği zaman geçmişte kalmış iken, Instagram'daki bir takipçisine, eski takımını şu şekilde kötüledi.

"Tüm organizasyonunuz verimsiz. 15 yıldır kötü olduğunuz için, 20 yaşındaki çocukları suçlamayı bırakın."

Jackson'ın sonrasında yorumu sildiği görüldü.

2009-10 sezonunda Konferans Finalleri'ne ulaştıktan sonra, Suns bugüne kadarki en kötü playoff başarısızlığı dönemini yaşadı ve dokuz yıl üst üste playoffları kaçırarak, bu süreç sırasında 272-450'lik galibiyet-mağlubiyet oranı kaydetti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal