Josef'ten duygusal paylaşım

Josef De Souza Sivasspor maçı sonrası yaptığı paylaşımda ailece zor günler geçirdiğini söyleyerek taraftarlardan dua istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef'ten duygusal paylaşım
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26 Şubat 2022 22:51
Beşiktaşlı Josef De Souza, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

Brezilyalı oyuncu kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Zor günler geçiriyorum, benim ve ailem için dualarınızı eksik etmeyin. Her şeyin düzeleceğine dair Tanrı'ya inancım sonsuz" sözlerini kullandı. Sosyal medyada bir anda merak konusu olan konunun ardından ise gerçek ortaya çıktı.

Josef De Souza'nın dayısının yoğun bakımda olduğu ve bu nedenle son günlerini moralsiz geçirdiği kaydedildi.

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