Josef için transfer gerçeği!

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Josef de Souza için sürpriz bir transfer iddiası geldi.



Brezilya basınında yer alan haberde, Vasco de Gama'nın, Josef ile transfer görüşmesinde bulunduğu aktarıldı.



34 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne geri dönmeye yakın olduğu belirtildi. Ancak Josef'in diz sakatlığı nedeniyle taraflar arasında yapılan görüşmelerin ilerlemediği ve transferin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.



Bu sezon Beşiktaş'ta 10 maça çıkan Josef, 1 kez gol sevinci yaşamıştı. 2020 yaz transfer döneminde siyah-beyazlılara imza atan Josef, Beşiktaş'ta Süper Lig ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı. Josef, Beşiktaş'ın ardından Çin ekibi Beijing Guouan'a gitmişti.





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