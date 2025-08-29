Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Josef de Souza, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılar ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Souza, "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım. Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu
İŞTE JOSEF'IN AÇIKLAMASI:
Brezilyalı futbolcu, bu paylaşımından önce Sergen Yalçın ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.
