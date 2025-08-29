29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Josef de Souza'dan Beşiktaş açıklaması!

Josef de Souza, Beşiktaş hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

29 Ağustos 2025 14:18
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Josef de Souza, sosyal medya hesabından siyah-beyazlılar ile ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirten Souza, "Her zaman kalpten Beşiktaşlıyım. Kulübün bu yönde herhangi bir ihtiyacı, isteği olduğu takdirde gerek saha içine gerek saha dışında her şeyi yapmaya hazırım. Ben kulübün parasını istemiyorum, sadece Beşiktaş'ın tekrar şampiyon olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu

İŞTE JOSEF'IN AÇIKLAMASI:



Brezilyalı futbolcu, bu paylaşımından önce Sergen Yalçın ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
