Jose Sosa rekora koşuyor

Jose Sosa, bu sezon 7 gole ulaşarak Süper Lig'deki kendisinin bir sezondaki en çok gol sayısını geçmeye çok yaklaştı.

Jose Sosa rekora koşuyor
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06 Temmuz 2020 10:39
Galatasaray karşısında Bordo mavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.

Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16'da Beşiktaş forması ile de yaşamış ve 7 gole ulaşmıştı.

Trabzonspor'da hem kaptanlık yapan hem de saha içi liderliği üstlenen Sosa, henüz Bordo-Mavililerle yeni sözleşmeye imza atmadı. Arjantinli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



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