Jose Sosa rekora koşuyor

Galatasaray karşısında Bordo mavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.



Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16'da Beşiktaş forması ile de yaşamış ve 7 gole ulaşmıştı.



Trabzonspor'da hem kaptanlık yapan hem de saha içi liderliği üstlenen Sosa, henüz Bordo-Mavililerle yeni sözleşmeye imza atmadı. Arjantinli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



