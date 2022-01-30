Jose Sosa: "Futbolda her şey mümkün"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa, takımın ilk yarıdaki performansını değerlendirip ikinci yarıda İsmail Kartal ile çok olumlu bir hava yakaladıklarını söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Sosa: 'Futbolda her şey mümkün'
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30 Ocak 2022 10:51
Jose Sosa
Jose Sosa
Fenerbahçe
Fenerbahçe 'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Jose Sosa, İsmail Kartal yönetiminde çok olumlu bir hava yakaladıklarını söyledi.

Sosa, "Şanssız bir ilk yarı yaşadık. İki hafta oturduğumuz liderlik koltuğundan alınan kötü sonuçlarla bir anda uzaklaştık. Ancak futbolda her şey mümkün. Biz işimize bakacağız ve ikinci yarıda alacağımız iyi sonuçlarla taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

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