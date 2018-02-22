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Jose Mourinho'dan Sevilla sonrası Pogba tepkisi!

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla ile 0-0 berabere kalan Manchester United'da teknik direktör Jose Mourinho, adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Sevilla sonrası Pogba tepkisi!
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22 Şubat 2018 01:44
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Sevilla ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ATMOSFER YARDIM ETTİ"

İnanılmaz bir atmosferde oynadıklarını vurgulayan Mourinho, "Bizi rahatlatacak bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Skor yapacak fırsatları yakalamıştık. Sonrasında hatalar yaptık ve pozisyonlar verdik. İnanılmaz bir atmosferin olduğunu ve Sevilla'ya yardım ettiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"İYİ YA DA KÖTÜ DİYEMEM"

İngiltere'deki maçın önemine değinen Portekizli teknik adam, "İyi ya da kötü bir sonuç diyemem ancak oyunu yansıtan bir sonuç oldu. Her şey Old Trafford'da belli olacak. Kazanmak bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

"DÖRT SORUDAN ÜÇÜ POGBA"

Pogba'nın yedek kalması hakkındaki soruları eleştiren Mourinho, "Maçtan önce dört sorudan üçü Pogba hakkında oldu. Sizin yerinizde olsam genç McTominay hakkında bahsederdim" dedi.



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