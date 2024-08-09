Jose Mourinho, Roma'dan istiyor: Edoardo Bove

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Roma'da forma giyen genç orta saha Edoardo Bove'nin transferini istedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho, Roma'dan istiyor: Edoardo Bove
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09 Ağustos 2024 09:29
Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı içten içe can sıkıyor. Jose Mourinho'nun listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Kanarya, aradığı ilacı Çizme'de buldu.

Takvim'in haberine göre hedefteki isim Roma'nın 22 yaşındaki merkez orta sahası Edoardo Bove.

Vakit kaybetmeden harekete geçen Sarı-Lacivertliler tüm imkanlarını seferber edecek. Piyasa değeri 18 milyon Euro olan 22 yaşındaki orta sahanın Roma'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bove için İtalyan devinin istediği rakam henüz belli değil. Genç oyuncu, Mourinho döneminde 72 maça çıktı.

Portekizli çalıştırıcı, Bove hakkında "Gerçekten sevdiğim tek kişi. Çünkü güçlü tekniği var. Taktik ve zihinsel olarak her şeyini veriyor. Bacaklarıyla, vücuduyla ve zihniyle oynayan bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.



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