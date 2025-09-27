Jose Mourinho öldü öldü dirildi!

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi konuk etti.



Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.



Benfica'ya galibiyeti getiren goller bir tanesi penaltıdan olmak üzere 18 ve 26. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi. Gil Vicente'nin tek golünü 11. dakikada Luis Esteves kaydetti.



Gil Vicente'de 48. dakikada Pablo'nun golü 6 cm'lik ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.



Deplasman ekibinin 2 topu direkten dönerken kaleci Trubin de pek çok kurtarış yaptı.



Gil Vicente'de Santos Hevertton, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.



Jose Mourinho'lu Benfica, 3 puanı oldukça zor şekilde aldı.



Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki 3.maçında 2. galibiyetini alan Benfica, ligdeki puanını 17'ye yükseltti. Gil Vicente ise 13 puanda kaldı.



Benfica, gelecek hafta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Gil Vicente ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.