26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-1
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Jose Mourinho öldü öldü dirildi!

Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 27 Eylül 2025 00:17 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho öldü öldü dirildi!
Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Benfica, Gil Vicente'yi konuk etti.

Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Benfica 2-1 kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren goller bir tanesi penaltıdan olmak üzere 18 ve 26. dakikada Vangelis Pavlidis'ten geldi. Gil Vicente'nin tek golünü 11. dakikada Luis Esteves kaydetti.

Gil Vicente'de 48. dakikada Pablo'nun golü 6 cm'lik ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.

Deplasman ekibinin 2 topu direkten dönerken kaleci Trubin de pek çok kurtarış yaptı.

Gil Vicente'de Santos Hevertton, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Jose Mourinho'lu Benfica, 3 puanı oldukça zor şekilde aldı.

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho yönetimindeki 3.maçında 2. galibiyetini alan Benfica, ligdeki puanını 17'ye yükseltti. Gil Vicente ise 13 puanda kaldı.

Benfica, gelecek hafta deplasmanda Porto ile karşılaşacak. Gil Vicente ise evinde Estrela'yı ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
