Jose Mourinho'nun yeni gözdesi: Alan Virginius

Fenerbahçe, bonservisi Lille'de bulunan ve bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Alan Virginius ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho'nun yeni gözdesi: Alan Virginius
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20 Mart 2025 23:34
Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir iddiası gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi.

Bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İsviçre temsilcisinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Alan Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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