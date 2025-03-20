Jose Mourinho'nun yeni gözdesi: Alan Virginius

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Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi.
Bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İsviçre temsilcisinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Alan Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu takip ettiği ve beğendiği kaydedildi.
Bu sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, İsviçre temsilcisinde çıktığı 34 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Alan Virginius'un Lille ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.