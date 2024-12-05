Jose Mourinho'nun derbi öncesi tatlı sıkıntısı

Jose Mourinho'nun derbi 11'i belli oluyor. Özellikle stoper, orta saha, sol kanat ve forvet seçimi, Mourinho'yu fazlasıyla zorlayacağa benziyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun derbi öncesi tatlı sıkıntısı
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05 Aralık 2024 12:17
Fenerbahçe, bu sezonki en formda dönemini yaşıyor. Ligde peş peşe 5 maçını kazanan Kanarya, zirveyle bir ara 8 puana kadar çıkan farkı 3'e indirmeyi başardı.

Avrupa Ligi'ndeki kritik Slavia Prag galibiyeti de ilk 8 umutlarının son 3 maça taşınmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler'de son dönemde birçok oyuncu formunu fazlasıyla artırdı. Bunun yanı sıra eksiklerin de bir bir takıma dönmesiyle birlikte, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho'yu tatlı bir sıkıntı bastı.

AMRABAT'IN YERİ GARANTİ

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü dün takıma katıldı. Bireysel çalışan Mert Hakan'ın derbiye kadar hazır hale gelme ihtimali var. Bu gerçekleşirse, sezonu kapatan Oosterwolde dışında eksik kalmıyor. Mourinho'yu ilk 11 tercihinde birçok bölgede zor bir karar bekliyor. Portekizli teknik adam, son 4 resmi maçta Samet Akaydın'ı 90 dakika oynatmıştı. Son maçta Becao, başarılı performansını kritik golüyle süsledi. Çağlar iyileşti, Djiku da göreve hazır. Bu 4'lüden hangi 2'sinin 11'de görev yapacağı merakla bekleniyor. Orta sahada Amrabat'ın yeri garanti. Fred ve İsmail arasında, bu bölgedeki ikinci isim olmak için kıyasıya bir rekabet var.

OĞUZ & MAXIMIN BİRLİKTE

Oğuz Aydın, sol kanatta Mou'nun yeni prensi oldu. 24 yaşındaki oyuncu 11'de çıktığı Kayseri ve Gaziantep maçlarında 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Maximin de formda ve oynadığı her maçta, rakip savunmaları fazlasıyla zorladı. Bu ikili arasından tercih yapmak zor ancak bir ihtimal daha var.

Dünyaca ünlü teknik adam, Gaziantep maçında olduğu gibi Tadic'i 10 numara pozisyonuna kaydırıp, Maximin'i solda, Oğuz'u ise eski takımı Alanya'daki gibi sağda kullanabilir. Böylece Beşiktaş'ın beklerdeki zaaflarından, iki hızlı oyuncusuyla yararlanabilir. Forvet ise en büyük soru işareti. Hem Dzeko hem de En-Nesyri çok formda. Mourinho'yu en çok zorlayacak tercih, bu ikili arasından birini kulübede oturtmak olacak. 

 
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